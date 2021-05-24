Роналду — лучший бомбардир Серии А

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021.

Роналду забил 29 голов, шесть из них — с 11-метровой отметки. В этом сезоне португалец провёл в итальянском чемпионате 33 матча.

В тройку лучших бомбардиров сезона вошли нападающий «Интера» Ромелу Лукаку (24) и форвард «Аталанты» Луис Мурьэль (22).

Напомним, в прошлом сезоне лучшим бомбардиром итальянского чемпионата стал форвард «Лацио» Чиро Иммобиле, который забил 36 голов. Роналду забил 31 гол, Лукаку — 23 мяча.

Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. Напомним, 36-летний португальский нападающий является воспитанником «Спортинга». Роналду выступает в составе «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн.