Малиновский стал лучшим ассистентом сезона Серии А

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский стал лидером по количеству голевых передач по итогам сезона-2020/2021 в чемпионате Италии.
На счету Малиновского 12 результативных передач. Украинский хавбек провёл на поле 36 матчей.
Второе место в списке лучших ассистентов сезона Серии А занял форвард «Интера» Ромелу Лукаку (11). Третье место разделили полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо, хавбек «Ромы» Генрих Мхитарян и полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски — у всех по 10 результативных пасов.
Лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021 стал португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он забил 29 голов, шесть из них — с 11-метровой отметки. В этом сезоне португалец провёл в итальянском чемпионате 33 матча. В тройку лучших бомбардиров сезона вошли нападающий «Интера» Ромелу Лукаку (24) и форвард «Аталанты» Луис Мурьэль (22).
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