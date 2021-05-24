Итоговая турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2020/2021

Сегодня в испанской Примере завершились все матчи последнего, 38-го, тура. Сезон-2020/2021 в чемпионате Испании подошёл к своему завершению.
Чемпионом Испании стал мадридский «Атлетико», который набрал по ходу сезона 86 очков. Второе место занял другой клуб из Мадрида – «Реал» (84). Замыкает тройку лидеров каталонская «Барселона» (79). На четвёртой строчке расположилась «Севилья» (77). Все эти клубы представят Испанию в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
Пятое место занял «Реал Сосьедад» (62), шестое – «Бетис» (61). Эти два клуба будут отстаивать международный уровень Испании в Лиге Европы. «Вильярреал», набравший 58 очков, отправится в Лигу конференций.
Восьмое место по итогам сезона заняла «Сельта» (53). На девятом месте – «Гранада» (46). Десятый – «Атлетик» из Бильбао (46). 11-е и 12-е место заняли «Осасуна» и «Кадис», в активе которых по 44 очка.
На 13-м месте сезон завершила «Валенсия» (43), за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев. 14-е место – «Леванте» (41). 15-е и 16-е место – «Хетафе» и «Алавес», которые набрали по 38 очков. На 17-м месте – «Эльче» (36).
В зоне вылета финишировали «Уэска» (34), «Вальядолид» (31) и «Эйбар» (30).
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