«Не могу продолжать работать в таких условиях». Гарсия объявил об уходе из «Лиона»

Руди Гарсия объявил об уходе с пост главного тренера «Лиона». В заключительном туре сезона Лиги 1 команда проиграла «Ницце» (2:3). По итогам сезона команда заняла четвёртое место и не попала в зону Лиги чемпионов.

«Это печальный вечер, это наихудший сценарий, кошмарный сценарий. Я сказал нашим игрокам, что мы всё-таки на своем месте. Мы не выиграли, потому что не заслуживаем выхода в Лигу чемпионов. Я хотел покинуть клуб, оставив его в Лиге чемпионов, но это не так. Повторяю, это наихудший сценарий. Мы действительно были слишком слабыми даже на стандартных позициях, что обычно является нашей сильной стороной. Конечно, в следующем сезоне меня не будет в команде. Я не могу продолжать работать и продвигать клуб в таких условиях. Сейчас не место и время объяснять это, но я не буду продолжать», — приводит слова Гарсии Lequipe».

Напомним, Гарсия возглавлял «Лион» с 2019 года. Контракт специалиста с клубом был рассчитан до лета 2021 года.