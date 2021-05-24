Фанаты «Црвены Звезды» устроили беспорядки, празднуя чемпионство. Задержаны 109 человек

Болельщики «Црвены Звезды» бурно отпраздновали чемпионство своей команды.

Как сообщает Telegraf, во время празднования чемпионства «Црвены Звезды», большая группа фанатов отделилась от и начала устраивать беспорядки около ресторана. Болельщики разбили витрины и инвентарь, а затем нанесли телесные повреждения нескольким людям. В итоге полиция задержала 109 человек.

Напомним, «Црвена Звезда» оформила досрочное чемпионство в Суперлиге за четыре тура до конца сезона. При этом, команде удалось завершить сезон без единого поражения.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы сербский клуб со второго места вышел в плей-офф, опередив «Слован» (Либерец) и «Гент». В 1/16 финала сербский клуб по итогам двухматчевого противостояния уступил «Милану» (2:2 и 1:1).