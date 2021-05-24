Фанаты «Црвены Звезды» устроили беспорядки, празднуя чемпионство. Задержаны 109 человек
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Болельщики «Црвены Звезды» бурно отпраздновали чемпионство своей команды.
Как сообщает Telegraf, во время празднования чемпионства «Црвены Звезды», большая группа фанатов отделилась от и начала устраивать беспорядки около ресторана. Болельщики разбили витрины и инвентарь, а затем нанесли телесные повреждения нескольким людям. В итоге полиция задержала 109 человек.
Напомним, «Црвена Звезда» оформила досрочное чемпионство в Суперлиге за четыре тура до конца сезона. При этом, команде удалось завершить сезон без единого поражения.
В нынешнем розыгрыше Лиги Европы сербский клуб со второго места вышел в плей-офф, опередив «Слован» (Либерец) и «Гент». В 1/16 финала сербский клуб по итогам двухматчевого противостояния уступил «Милану» (2:2 и 1:1).
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