«Олимп-Долгопрудный» с Баженовым, Сабитовым и Черчесовым-младшим вышел в ФНЛ

Подмосковный клуб «Олимп-Долгопрудный» в матче 26-го тура ПФЛ (Группа 2) сыграл вничью с командой «Луки Энергия» со счетом 1:1. Благодаря ничейному результату клуб досрочно занял первое место в первенстве (62 очка в 26 матчах) и получил право выступать в следующем сезоне в ФНЛ.
За «Олимп» играет ряд известных футболистов: Никита Баженов, Ренат Сабитов, Владимир Гранат, Андрей Горбанец, Артур Саркисов, а также сын главного тренера сборной России — Станислав Черчесов-младший.
Главным тренером команды является Александр Точилин, ранее работавший в «Сочи».
Первый матч на профессиональном уровне «Долгопрудный» провёл летом 2012 года против «Вологды» в рамках 1/256 финала Кубка России. Команда имела одинаковое название с городом, однако в мае 2020 года объединилась с ФК «Олимп», после чего появился футбольный клуб «Олимп-Долгопрудный».
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