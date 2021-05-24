Голы Садио Мане в видеообзоре матча 38-го тура «Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»

В матче 38-го тура АПЛ «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» принимал «Кристал Пэлас». Мерсисайдцы одержали победу со счётом 2:0.
На 36-й минуте защитник хозяев Эндрю Робертсон навесил с углового, нападающий Роберто Фирмино сделал скидку во вратарскую, мяч отскочил к Садио Мане, который с близкого расстояния пробил Гуаиту. На 74-й минуте Мохамед Салах отыгрался в «стеночку» с Жоржиньо Вейналдумом и выкатил отличную передачу на одинокого Садио Мане, удар которого оказался в воротах рикошетом от ноги защитника «Кристал Пэлас».
«Ливерпуль» в 38 матчах набрал 69 очков и завершил сезон на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (44) — на 14-м месте.
Это был последний матч главного тренера «стекольщиков» Роя Ходжсона в его тренерской карьере. В августе уроженцу Кройдона (один из 32 лондонских боро) исполнится 74 года. Свой первый клуб (шведский «Хальмстад») Ходжсон возглавил в 1976 году.
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