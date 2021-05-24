Бронза «Ливерпуля» в АПЛ и вылет «Кэпиталз» Овечкина из плей-офф НХЛ. Главное к утру

«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» в 38-м туре и стал бронзовым призёром чемпионата Англии, а «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным в составе проиграл «Бостон Брюинз» и вылетел из Кубка Стэнли.

1. «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» и стал бронзовым призёром чемпионата Англии.

2. «Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Бостону» и вылетел из Кубка Стэнли.

3. Юлия Ефимова завоевала бронзу ЧЕ на дистанции 50 м брассом.

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5. «Монако» с Головиным сыграл вничью с «Лансом» и завоевал путёвку в квалификацию ЛЧ.

6. ЦСКА стал победителем молодёжного футбольного первенства.

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9. Беларусь и Казахстан сотворили сенсации, Канада снова проиграла. Главные новости ЧМ-2021.

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