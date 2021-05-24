Бронза «Ливерпуля» в АПЛ и вылет «Кэпиталз» Овечкина из плей-офф НХЛ. Главное к утру

«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» в 38-м туре и стал бронзовым призёром чемпионата Англии, а «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным в составе проиграл «Бостон Брюинз» и вылетел из Кубка Стэнли.
1. «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» и стал бронзовым призёром чемпионата Англии.
2. «Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Бостону» и вылетел из Кубка Стэнли.
3. Юлия Ефимова завоевала бронзу ЧЕ на дистанции 50 м брассом.
4. УНИКС выиграл серию у «Локомотива-Кубань» и вышел в финал Единой лиги ВТБ.
5. «Монако» с Головиным сыграл вничью с «Лансом» и завоевал путёвку в квалификацию ЛЧ.
6. ЦСКА стал победителем молодёжного футбольного первенства.
7. Анна Егорова — серебряный призёр ЧЕ в плавании на 400 м вольным стилем.
8. «Лилль» стал чемпионом Франции в сезоне-2020/2021.
9. Беларусь и Казахстан сотворили сенсации, Канада снова проиграла. Главные новости ЧМ-2021.
10. Алексей Миранчук вместе с «Аталантой» завоевал бронзу Серии А.
11. Сборная России выиграла медальный зачёт чемпионата Европы по водным видам спорта.
12. Криштиану Роналду установил уникальное достижение по итогам сезона Серии A.
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