Ансальди продлит контракт с «Торино» ещё на год

Защитник «Торино» Кристиан Ансальди продлит контракт с итальянским клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, соглашение с 34-летним аргентинцем будет рассчитано до лета 2022 года. В сезоне-2020/21 Ансальди провёл 34 матча за «Торино», в которых забил один гол и сделал шесть результативных передач. За «Торино» Ансальди выступает с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 2 млн.

Аргентинский защитник известен по выступлениям за миланский «Интер», мадридский «Атлетико», российские «Зенит» и «Рубин». Ансальди выступал в России с 2008 по 2016 год. В сборную Аргентины футболист вызывался с 2008 по 2014 год.

В завершившемся сезоне Серии А «Торино» с 37 очками занял 17 место, расположившись в четырёх очках от зоны вылета.