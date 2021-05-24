Будевейн Зенден и Рубен Диаш отреагировали на пост Александра Зинченко, опубликовав эмодзи

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Будевейн Зенден и защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш отреагировали на пост Александра Зинченко в «Инстаграме». Украинский футболист «Манчестер Сити» показал фото с трофеем английской Премьер-лиги и написал: «Скучал по тебе, дорогуша».
Зенден и Диаш в комментариях опубликовали эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Александра Зинченко
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Зинченко провёл 20 матчей, не отметившись результативными действиями. Александр провёл практически весь сезон на позиции левого защитника. В нынешнем сезоне он стал победителем Премьер-лиги и Кубка лиги. «Манчестер Сити» занял первое место в АПЛ, набрав 86 очков.
В предстоящем финале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Челси».
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Эвертон»
- 24 мая 2021
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