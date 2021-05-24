Будевейн Зенден и Рубен Диаш отреагировали на пост Александра Зинченко, опубликовав эмодзи

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Будевейн Зенден и защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш отреагировали на пост Александра Зинченко в «Инстаграме». Украинский футболист «Манчестер Сити» показал фото с трофеем английской Премьер-лиги и написал: «Скучал по тебе, дорогуша».

Зенден и Диаш в комментариях опубликовали эмодзи.

Фото: «Инстаграм» Александра Зинченко

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Зинченко провёл 20 матчей, не отметившись результативными действиями. Александр провёл практически весь сезон на позиции левого защитника. В нынешнем сезоне он стал победителем Премьер-лиги и Кубка лиги. «Манчестер Сити» занял первое место в АПЛ, набрав 86 очков.

В предстоящем финале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Челси».

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Эвертон»