Андреа Пирло: вижу себя тренером «Ювентуса» в следующем сезоне. Я стал лучше

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло подвёл итоги завершившегося сезона, в котором команда не без труда пробилась в Лигу чемпионов, а также ответил на вопрос о своём будущем в клубе.



«Мне было важно завершить работу в этом сезоне, выиграв Кубок Италии и выйдя в Лигу чемпионов. Это была очень важная цель. Я всегда на сто процентов отдавался работе, и вот результат. Те, кто должен принять решение о моём будущем, сделают это. Я вижу себя тренером «Ювентуса» в следующем сезоне. Был бы рад объявить об этом официально, но сейчас мы можем только наслаждаться своим достижением.



В следующем сезоне «Ювентус» видится мне более сильной командой. Некоторые игроки понятия не имеют, какой у них потенциал и насколько они хороши. Мы будем на правильном пути, если поможем друг другу и вместе пойдём к цели. В завершившемся сезоне нам этого не хватало. Если следующий мы вновь начнём вместе, у нас будет серьёзный фундамент.



Я никогда не испытывал страха. Мне понадобилось время, чтобы организовать тренировочный процесс, чтобы донести до парней свои пожелания. Было нелегко приступить к работе с таким количеством чемпионов, но все помогли мне. Я стал лучше. Сезон был трудным, но он поспособствовал моему прогрессу», — цитирует Пирло Football Italia со ссылкой на DAZN.