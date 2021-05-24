Мбаппе: хочу чувствовать, что у клуба есть надёжный проект, выстроенный вокруг меня

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался о своём будущем во французском клубе.
«Все знают, что я глубоко привязан к «ПСЖ». Благодарен клубу, потому что когда перешёл сюда в 2017 году, я был никем. Сразу почувствовал комфорт, команда вселила в меня уверенность. Возможно, это было больше, чем я заслуживал. Всегда буду благодарен президенту «ПСЖ» и тренерам.
Я хочу побеждать и чувствовать, что нахожусь в месте, где действительно могу чего-то достигать. Хочу чувствовать, что у клуба есть надёжный проект, выстроенный вокруг меня. Это самое главное. Я дышу футболом, я им живу. Спортивный проект очень важен.
Что касается Лиги чемпионов, там всегда побеждает одна команда, и это не значит, что другие плохи. Хочу чувствовать, что играю за команду, которая способна достигать целей. Я всегда был счастлив в «ПСЖ». Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.
- 24 мая 2021
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