Салах поздравил Кейна с завоеванием приза лучшему бомбардиру сезона в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отреагировал на победу форварда «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна в гонке бомбардиров английской Премьер-лиги.



Накануне, 23 мая, состоялись матчи последнего, 38-го тура чемпионата Англии. Перед встречами у Салаха и Кейна было по 22 мяча в активе. «Тоттенхэм» на выезде переиграл «Лестер Сити» со счётом 4:2, и один из голов забил Гарри. «Ливерпуль» победил дома «Кристал Пэлас» (2:0) и вышел в Лигу чемпионов, однако Мохамеду отличиться не удалось.



Кейн впоследствии опубликовал в своём «твиттере» фото с призами, подписав его следующим образом: «Рад получить эти награды! Это было бы невозможным без помощи команды и штаба на протяжении всего сезона».



Салах оставил под постом комментарий: «Абсолютно заслуженно! Поздравляю!»

Видео гола, который принёс Кейну звание лучшего бомбардира АПЛ: