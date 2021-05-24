«Локомотив» и «Краснодар» интересуются защитником молодёжной сборной Польши
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Центральный защитник Пшемыслав Вишневски интересен сразу нескольким клубам Российской Премьер-Лиги. В их числе есть московский «Локомотив» и «Краснодар». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
22-летний футболист, вызывавшийся в молодёжную сборную Польши, принадлежит польскому клубу «Гурник», однако точно покинет команду в летнее трансферное окно.
«За игроком также следит несколько клубов из Германии. Сам футболист в качестве приоритетного варианта рассматривает продолжение карьеры в России», — сказал источник «Чемпионату».
Вишневски выступает за «Гурник» с 2018 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Польши защитник принял участие в 29 матчах, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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