Двойник Юргена Клоппа встретил автобус «Ливерпуля» перед решающим матчем сезона

Болельщики «Ливерпуля» поддержали команду перед матчем заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас».
Среди фанатов, встречавших автобус красных, оказался двойник главного тренера Юргена Клоппа. Болельщик был одет, как немецкий специалист, и был крайне похож на него внешне. Он встал в первый ряд, взял файер и стал показывать в сторону автобуса большой палец, чем развеселил других фанатов, которые принялись кричать ему: «Давай, Юрген!»
Напомним, «Ливерпулю» для гарантированного попадания в Лигу чемпионов нужно было победить «Кристал Пэлас». Мерсисайдцы справились с задачей, переиграв соперника со счётом 2:0. Оба мяча забил нападающий Садио Мане. Благодаря осечкам «Челси» и «Лестер Сити» подопечным Клоппа удалось подняться на третье место в турнирной таблице.
- 24 мая 2021
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