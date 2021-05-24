Трезеге: уверен, что матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут отлично организованы

Бывший нападающий «Монако», «Ювентуса» и сборной Франции Давид Трезеге выразил уверенность в отличной организации матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.



«Прежде всего хочу сказать спасибо всем, кто причастен к организации. Я был в России десять раз, и это большое удовольствие. Кубок будет представлен публике. Санкт-Петербург- основная база, но в Москве благодарная публика. Надеюсь, что организация будет на высшем уровне. И даже несмотря на пандемию, уверен, всё будет организовано отлично.



Я футболист, и вы помните нашу победу в 1998 году. Для меня это — главное событие. Но чемпионат мира в 2018 был выдающимся. Со всех точек зрения Россия показала себя с лучших сторон — по-другому, открыто. Мы помним победу Франции, но победили все. Прекрасное событие. Победа Франции на Евро-2020? Да, почему нет. У нашей сборной всё на должном уровне. Франция готова показать свои сильные стороны, и, возможно, в финале мы увидим игру Франции и России. Франция будет готова к этому чемпионату Европы», — передаёт слова Трезеге корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.