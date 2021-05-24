В оргкомитете Евро заявили о готовности России к турниру и приёму иностранных болельщиков

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин сообщил о полной готовности к проведению матчей турнира в Санкт-Петербурге.
«Мы получили ещё три матча, дополнительная нагрузка. Но это и большая радость, ещё больше матчей и возможности увидеть футбол. Санкт-Петербург и Россия абсолютно готовы. Стадион тоже готов. Все документы на въезд иностранцев тоже готовы. Надеемся, что Санкт-Петербург станет одним из центров Евро. Ждём всех перед экранами телевизоров и на стадионе.
Нам всем запомнился финал Лиги чемпионов 2008 года. Отчасти с этого начался наш футбольный путь. Тогда мы попробовали те практики, которые принимались потом: фанзоны, безвизовый въезд и так далее. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» провели отличный матч. Это будет в нашей памяти. Москва тогда зарекомендовала себя как надёжный партнёр», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Трезеге привёз в Санкт-Петербург кубок чемпионата Европы:
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