В «Лужниках» будет организована зона просмотра матчей Евро-2020

Руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев рассказал о зоне просмотра матчей Евро-2020 в столице.
«В первую очередь благодарю организаторов. У нас есть возможность принять кубок. Это большая честь для нас, возможность для всех москвичей и гостей столицы запечатлеть это. Справляться с такой работой приятно. Сегодняшние планы тоже связаны с чемпионатом Европы. Матчей нет, но будет зона просмотра в «Лужниках». Будет предварительная регистрация и соблюдение всех мер. Надеюсь, это будет праздник футбола, которой мы постараемся организовать. На фан-зону у нас будет открыта регистрация для всех желающих, а также для СМИ. Это важно для того, чтобы контролировать меры безопасности. Никаких сложностей в получении аккредитации не будет.
Скоро Москва вновь станет столицей футбола. Скоро пройдёт чемпионат мира по пляжному футболу, куда мы всех приглашаем. Москва любит футбол, и мы надеемся, что наша сборная доставит удовольствие всей стране. Столица богата футболом, им занимается более 300 тысяч людей. Есть около 1500 стадионов, много полей и манежей. Футбол — не только самый массовый вид спорта, мы ещё и стараемся делать все условия для того, чтобы москвичи им занимались», — сказал Кондаранцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 24 мая 2021
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