Гари Невилл: как «Ливерпуль» финишировал третьим?!

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался об итогах сезона для «Ливерпуля». Команда одержала несколько побед подряд в концовке сезона и пробилась в Лигу чемпионов.



«Как «Ливерпуль» финишировал третьим?! Это потрясающее достижение. Потеря ван Дейка оказала огромное влияние на команду, а также на «Манчестер Сити», потому что они поняли, что «Ливерпуль» не сможет от этого оправиться. В тот момент красные выбыли из чемпионской гонки.



«Ливерпуль» смог прийти в себя после шести домашних поражений подряд — вау, вот это серия для действующих чемпионов. То, как они вернулись после всего этого, заслуживает признания», — цитирует Невилла Anfield Watch в «Твиттере» со ссылкой на Sky Sports.

Видеообзор решающего матча, в котором «Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас»: