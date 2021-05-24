Трезеге: до начала Евро-2020 привьюсь вакциной от коронавируса

Бывший нападающий «Монако», «Ювентуса» и сборной Франции Давид Трезеге сообщил, что намерен сделать прививку от коронавируса перед стартом чемпионата Европы.
«Я вакцинируюсь до начала соревнований. Такие планы у меня есть.
Это не первый кубок Европы, который я держу. Хочется сказать, что он очень красивый и тяжёлый. В любом случае, он станет настоящим украшением соревнований, так же как и чемпионат Европы станет украшением не только для России, но и я для всех в мире. Уверен, Россия сможет подарить праздник не меньший, чем три года назад», — передаёт слова Трезеге корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля.
- 24 мая 2021
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