Дмитрий Сычёв: в 2008 году я был ближе к кубку Европы

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычёв высказался о турне трофея предстоящего чемпионата Европы — 2020 в ходе его представления болельщикам в Москве.
«Суеверия играют большую роль, особенно в футболе. Я не вижу в них проблем. Я никогда не был ближе к кубку Европы? Ну, в 2008-м был.
Турне кубка очень важно, через месяц его поднимут над головой. Все люди сейчас чувствуют свою причастность к этому. Если бы была возможность задействовать больше городов, было бы шикарно, но сейчас другие условия, и так всё отлично», — передаёт слова Сычёва корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
Трезеге привёз в Санкт-Петербург кубок чемпионата Европы:
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