Гари Линекер — о «Лестере»: травма Фофана стала последним гвоздём в крышку гроба

Бывший футболист сборной Англии, а ныне телеведущий Гари Линекер оценил выступление «Лестер Сити» в завершившемся розыгрыше английской Премьер-лиги. Подопечные Брендана Роджерса в заключительном туре на своём поле проиграли «Тоттенхэм Хотспур» (2:4) и заняли пятое место в турнирной таблице (66 очков), не попав в Лигу чемпионов.

«В итоге на „Лестере“ сказались травмы. Повреждение Уэсли Фофана стало последним гвоздём в крышку гроба. Но в любом случае это был чудесный сезон. Здорово сыграли», — написал Линекер в своём «твиттере».

Победителем турнира стал «Манчестер Сити», в активе которого оказалось 86 очков. Второе место занял «Манчестер Юнайтед» (74). Сразу за манкунианцами расположился прошлогодний чемпион — «Ливерпуль» (69). «Лестер» ранее завоевал Кубок Англии.

Видеообзор матча «Лестер Сити» — «Тоттенхэм».