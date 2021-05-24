Черышев сегодня присоединится к сборной России в Австрии
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Сборная России продолжает готовиться к чемпионату Европы на сборе в Австрии.
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев присоединится к национальной команде сегодня, 24 мая, вечером, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. Хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук и полузащитник «Монако» Александр Головин, вероятнее всего, прибудут завтра, 25 мая.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
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