Клубы РПЛ предложили увеличить число игроков в заявке команды

Участники общего собрания Российской Премьер-Лиги обсудили предложение о расширении заявки команд с 25 до 28 футболистов, сообщается в телеграм-канале турнира.



РПЛ обратится в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой рассмотреть поступившее предложение с учётом ранее принятых решений о лимите на легионеров и числе доморощенных футболистов.

Чемпионом России по итогам завершившегося сезона в третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Также в тройку вошли московские клубы «Спартак» и «Локомотив». Это третье чемпионство «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали Российской Премьер-Лиги в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив».