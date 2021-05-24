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Клубы РПЛ предложили увеличить число игроков в заявке команды

Клубы РПЛ предложили увеличить число игроков в заявке команды
Диана Валавичюте
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Участники общего собрания Российской Премьер-Лиги обсудили предложение о расширении заявки команд с 25 до 28 футболистов, сообщается в телеграм-канале турнира.

РПЛ обратится в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой рассмотреть поступившее предложение с учётом ранее принятых решений о лимите на легионеров и числе доморощенных футболистов.

Чемпионом России по итогам завершившегося сезона в третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Также в тройку вошли московские клубы «Спартак» и «Локомотив». Это третье чемпионство «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали Российской Премьер-Лиги в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив».

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