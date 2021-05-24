Рекордсмен ФНЛ Иван Сергеев прибавил в трансферной стоимости

Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков из Футбольной национальной лиги по итогам завершившегося сезона-2020/2021.
Наиболее подорожавшим футболистом стал нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Его стоимость повысилась на € 500 тыс. и теперь составляет € 2,3 млн.
Вторым по этому показателю стал 16-летний форвард «Чертаново» Сергей Пиняев, который вместо прежних € 500 тыс. теперь стоит € 800 тыс. Третий в списке — нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв, подорожавший на € 200 тыс. Сейчас он стоит € 750 тыс.
Фото: Transfermarkt
Напомним, Сергеев в минувшем розыгрыше ФНЛ стал лучшим бомбардиром турнира, забив рекордный 41 гол. С его помощью «Крылья Советов» досрочно обеспечили себе первое место и в следующем сезоне выступят в Российской Премьер-Лиге, откуда вылетели сезоном ранее.
- 24 мая 2021
-
14:49
-
14:38
-
14:31
-
14:27
-
14:25
-
14:20
-
14:05
-
14:04
-
13:51
-
13:39
-
13:35
-
13:14
-
13:09
-
12:50
-
12:39
-
12:38
-
12:36
-
12:33
-
12:31
-
12:21
-
12:18
-
12:15
-
12:09
-
12:02
-
11:57
-
11:50
-
11:50
-
11:38
-
11:38
-
11:09
-
11:04
-
10:56
-
10:55
-
10:48
-
10:28