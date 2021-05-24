Рекордсмен ФНЛ Иван Сергеев прибавил в трансферной стоимости

Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков из Футбольной национальной лиги по итогам завершившегося сезона-2020/2021.



Наиболее подорожавшим футболистом стал нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Его стоимость повысилась на € 500 тыс. и теперь составляет € 2,3 млн.



Вторым по этому показателю стал 16-летний форвард «Чертаново» Сергей Пиняев, который вместо прежних € 500 тыс. теперь стоит € 800 тыс. Третий в списке — нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв, подорожавший на € 200 тыс. Сейчас он стоит € 750 тыс.

Фото: Transfermarkt

Напомним, Сергеев в минувшем розыгрыше ФНЛ стал лучшим бомбардиром турнира, забив рекордный 41 гол. С его помощью «Крылья Советов» досрочно обеспечили себе первое место и в следующем сезоне выступят в Российской Премьер-Лиге, откуда вылетели сезоном ранее.