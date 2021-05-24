Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой рассказал о своём состоянии. Сегодня, 24 мая, игрок проводил тренировку с ограничениями.

«Чувствую себя хорошо. Сейчас иду на поправку, думаю, что через пару дней всё будет хорошо. Главное, что всё идёт на пользу. С каждым днём всё лучше и лучше. Чувствуется огромная ответственность. Хочется побыстрее на поле выйти. Вижу, как ребята работают и делают тяжёлую работу. У меня тоже есть работа, но не такая. Сейчас идёт закладка фундамента, а я её немного пропускаю. В полёте нас потряхивало, но шуток не слышал. Летать не боюсь, может, пропустил что-то в полёте.



Надо действовать по ситуации, сейчас я восстанавливаюсь, делаю все процедуры и принимаю медикаменты. Как только выздоровею, нужно набирать обороты. Я помню разговор о своём сезоне. Провёл его хорошо, поэтому и вызвали, наверно. Появился нюанс сейчас, но ничего в голове не прокручиваю. Повторюсь, нужно спокойно всё сделать и дальше только работать. У меня пока только начало карьеры, но данный этап очень важен сейчас. Черчесов общается через докторов, но, а так, конечно, спрашивал, как у меня дела. Восстановлюсь где-то через два дня окончательно.



Не часто посещаю «Макдональдс», но бывает. Не знаю, почему Магомед так написал. Александр Иванович Медведев всё ходил и говорил про ресторан, но у нас не получилось что-то. Вот Магомед и сказал: «Давай хоть в «Макдональдс» нас своди».



Провожу сейчас много время с Марио. Общаемся на русском, в основном о состоянии. На португальском знаю несколько слов, всё-таки в «Зените» у нас есть игроки. Мне кажется, что у меня не было варианта с арендой. Так сложилось, и даже неплохо. Может времени было не так много, но всё, что мне давали – я использовал по максимуму. Всё сложилось нормально. Был момент с обратной заменой. Было тяжеловато, но нормально прошёл этот этап, не сломался. Возможно, меня это даже как-то закалило, я потом провёл отличный отрезок в «Зените». Возможно, даже благодарен за такую небольшую взбучку. Разговора со Станиславом Саламовичем не было по этому поводу», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.