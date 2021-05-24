УЕФА представил трофей Лиги конференций

УЕФА в своём «инстаграме» опубликовал видео, в котором представил трофей нового еврокубкового турнира Лиги конференций, стартующего в следующем сезоне.
Высота трофея составляет 57,5 см, а вес — 11 кг. Он состоит из 32 шестиугольных прутьев, закручивающихся от основания вверх.
Лига конференций станет третьим еврокубковым турниром. В розыгрыше турнира примут участие 184 команды из 55 национальных ассоциаций УЕФА. В состав участников войдут 46 клубов, которые перейдут из Лиги чемпионов и Лиги Европы. Перед групповым этапом будут проходить три отборочных раунда и раунд плей-офф. При этом прямых путёвок в групповой этап не будет. В эту стадию выйдут 32 команды: 17 клубов — через основной путь Лиги конференций, пять клубов — через путь чемпионов Лиги конференций, 10 клубов — после вылета из раунда плей-офф Лиги Европы.
- 24 мая 2021
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