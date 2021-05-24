Андрей Мостовой: то, как «Зенит» выступал в Лиге чемпионов, никуда не годится

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой поделился мнением о выступлениях санкт-петербургской команды в сезоне-2020/2021. Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам минувшего розыгрыша турнира.

«Сезон поделился на отрезки, где-то были положительные, где-то отрицательные, как Лига чемпионов. Самое главное – чемпионство. Хорошо, что и у меня получилось так себя проявить перед Евро-2020, я готовился к этому, вот так и сложилось.



Чемпионство или плей-офф Лиги чемпионов? То, как мы выступали, никуда не годится. В этом году нужно выходить из группы, всё-таки опыта уже побольше. Был неприятный осадок после Лиги чемпионов», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.