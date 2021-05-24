Клубы РПЛ проголосовали за изменение схемы распределения доходов

Участники общего собрания Российской Премьер-Лиги проголосовали за изменение схемы распределения доходов, сообщает пресс-служба турнира. Новая схема начнёт действовать в сезоне-2021/2022.

«Ранее 40 процентов коммерческих доходов распределялись в равных долях между клубами, а 60 процентов – в зависимости от занятого места. По итогам сезона-2021/2022 60 процентов доходов будут распределены в равных долях, а 40 – по спортивному принципу», — говорится в сообщении.

Чемпионом России по итогам завершившегося сезона в третий раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит». Также в тройку вошли московские клубы «Спартак» и «Локомотив». Это третье чемпионство «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали Российской Премьер-Лиги в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020.