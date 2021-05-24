«Оренбург» объявил, что не будет обращаться в суд из-за недопуска в РПЛ

«Оренбург» на своём официальном сайте выступил с заявлением о недопуске команды к предстоящему розыгрышу Российской Премьер-Лиги.
«По итогам сезона-2020/2021 наша команда по спортивному принципу завоевала право выступления в РПЛ. Одновременно с финальным свистком заключительного матча ФНЛ был изменён регламент и нарушен спортивный принцип: в РПЛ вышла другая команда, обладающая современным стадионом, построенным в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018.
ФК «Оренбург» изучил возможность подачи жалобы в CAS. Руководство клуба вело переговоры с адвокатами из России и Швейцарии. В результате изучения документации и консультирования с адвокатами стало понятно, что ФК «Оренбург» не сможет быстро добиться положительного для себя результата. 10 июля стартует следующий сезон ФНЛ, осталось чуть больше месяца. Необходимо формировать состав команды, проводить сборы и готовиться к новому сезону. Подготовка команды в рамках неопределённости и продолжающегося судебного процесса невозможна. Мы готовы были идти до конца, но не ценой нанесения вреда нашему любимому клубу. Основательно всё взвесив, мы приняли тяжелое решение не обращаться в суд и готовиться к новому сезону. Наша совесть чиста, и пусть принятое решение о недопуске нашей команды к участию в РПЛ останется на совести тех, кто его принял.
ФК «Оренбург», к сожалению, не получил в подарок стадион чемпионата мира. Наши болельщики прекрасно видят все положительные изменения, произошедшие на стадионе «Газовик» в последние годы. Наш уютный и комфортный стадион не соответствует критериям лицензирования лишь по вместимости трибун. Мы можем заверить футбольную общественность, что требование РФС по увеличению вместимости трибун до 10 тыс. зрителей будет выполнено. Собственником стадиона и футбольным клубом проделан значительный объём работ, подготовлен проект, определены источники финансирования, выбран подрядчик. До конца месяца договор с подрядчиком будет заключён, и в июне начнутся работы по реконструкции, которые завершатся к началу следующего сезона.
ФК «Оренбург» с оптимизмом смотрит в будущее, идёт работа по формированию состава команды. Значительная часть футболистов, игравших ключевые роли в прошедшем сезоне, останется в клубе. Достигнута договорённость о продлении контракта с главным тренером Марцелом Личкой. Для выполнения задачи возвращения в РПЛ будут заключены контракты с качественными футболистами с российским паспортом и легионерами. Мы уверены, что наши болельщики поддержат клуб в сложившейся ситуации. Уже 8 июня команда отправится на сборы для подготовки к новому сезону в ФНЛ», — говорится в заявлении.
- 24 мая 2021
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