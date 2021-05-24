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Артём Дзюба отреагировал на критику за слова про «Ахмат»

Артём Дзюба отреагировал на критику за слова про «Ахмат»
Андрей Панков
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба прокомментировал критику в свой адрес после слов про «Ахмат».

Напомним, футболист пожаловался на «угнетающую атмосферу» на домашних матчах грозненского клуба, из-за которой другим командам трудно играть. Впоследствии Артём подвергся критике. В частности, бывший главный тренер «Ахмата» Вячеслав Грозный призвал его публично извиниться. В клубе также отреагировали на слова форварда.

«Я про «Ахмат» всё хорошо сказал, передал ощущения. Сказал, что тяжело играть. Дальше люди уже пытаются распиариться, угодить. Чуть не сказал лишнего сейчас. Я спокойно реагирую. Просто все мои цитаты выдернули: про Грозный, про «Спартак», но это неудивительно», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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