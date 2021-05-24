Дзюба: сейчас Кейн — лучший бомбардир и лучший ассистент. Это топ

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба признался, что любит отдавать голевые передачи на партнёров по команде.
«Мне нравится выигрывать ассистентскую гонку. Я люблю баланс везде. Вот сейчас Гарри Кейн — лучший бомбардир и лучший ассистент. Это топ. У нас же командный вид спорта. Понятно, что защитники не могут этим похвастаться, но атакующая линия запоминается голевыми и предголевыми действиями. Остальное — суета. Обыгрывать без завершающей стадии… Это вы любите людей, которые двоих-троих обыгрывают, а дальше пас отдать не могут. А вы сразу: «О, лучший игрок», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 27 матчах чемпионата России, забил 20 голов и отдал 6 результативных передач.
- 24 мая 2021
-
16:19
-
16:04
-
16:02
-
15:38
-
15:37
-
15:21
-
15:19
-
15:10
-
15:08
-
15:03
-
14:59
-
14:56
-
14:52
-
14:49
-
14:38
-
14:31
-
14:27
-
14:25
-
14:20
-
14:05
-
14:04
-
13:51
-
13:39
-
13:35
-
13:14
-
13:09
-
12:50
-
12:39
-
12:38
-
12:36
-
12:33
-
12:31
-
12:21
-
12:18
-
12:15