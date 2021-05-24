Дзюба: сейчас Кейн — лучший бомбардир и лучший ассистент. Это топ

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба признался, что любит отдавать голевые передачи на партнёров по команде.

«Мне нравится выигрывать ассистентскую гонку. Я люблю баланс везде. Вот сейчас Гарри Кейн — лучший бомбардир и лучший ассистент. Это топ. У нас же командный вид спорта. Понятно, что защитники не могут этим похвастаться, но атакующая линия запоминается голевыми и предголевыми действиями. Остальное — суета. Обыгрывать без завершающей стадии… Это вы любите людей, которые двоих-троих обыгрывают, а дальше пас отдать не могут. А вы сразу: «О, лучший игрок», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 27 матчах чемпионата России, забил 20 голов и отдал 6 результативных передач.