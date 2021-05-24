Артём Дзюба: моя задача на Евро-2020 — никого не подпустить в плане конкуренции

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба рассказал о том, какие задачи ставит перед собой на Евро-2020, а также прокомментировал свой ответ на критику за костюм Дэдпула.

«Сейчас я в более комфортном состоянии, чем перед чемпионатом мира. С другой стороны, я помню, как всё резко разворачивается, помню это по тому турниру. Моя задача — хорошо подготовиться, никого не подпустить в плане конкуренции, доказать себе и команде, что на меня можно положиться. У меня никакой расслабленности нет.

Вам показалось, что я жёстко высказался по костюму Дэдпула? Ключевое слово — показалось. Ничего жёсткого не было», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.