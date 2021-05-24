Дзюба: блогеры не разбираются. Всё равно что я буду сантехнику рассказывать, как крутить

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба высказался о футбольных блогерах, а также рассказал о важной особенности в подготовке национальной команды к чемпионату Европы — 2020.
«Есть критика конструктивная, а есть блогеры, которые смотрят футбол из космоса. Они не разбираются. Это всё равно, что ко мне придёт сантехник, а я ему буду рассказывать, как крутить. Он скажет: «Сделай сам». Блогеры только и говорят. Он популярны, а есть те люди, которые разбираются. Есть что-то забавное, а есть что-то неадекватное, но это современный мир.
Главная особенность — физическое состояние. Мы должны быть сильны в этом плане, чтобы выдерживать темп. Датчане, бельгийцы и финны сильны. Дисциплина ещё. Думаю, что мы сможем удивить», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 24 мая 2021
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