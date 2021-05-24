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Сержиу Консейсау станет главным тренером «Наполи»

Сержиу Консейсау станет главным тренером «Наполи»
Диана Валавичюте
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау возглавит «Наполи», сообщает Corriere dello Sport.

Ранее владелец «Наполи» Аурелио Де Лауррентис объявил об уходе Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера клуба. По информации источника, Консейсау в ближайшие дни будет представлен в качестве главного тренера неаполитанского клуба.

В матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А «Ювентус» разгромил «Болонью». Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье и завершилась со счётом 4:1. В параллельном матче «Наполи» сыграл вничью с «Вероной» (1:1). На 60-й минуте счёт открыл Амир Ррахмани, однако спустя девять минут ответный мяч забил Марко Фараони. «Ювентус» набрал 78 очков и занял четвёртое место в таблице Серии А, дающее право выступать в Лиге чемпионов. «Наполи» (77) сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

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