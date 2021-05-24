Серхио Рамос прокомментировал непопадание в заявку сборной Испании на Евро-2020

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал непопадание в заявку сборной Испании на предстоящий чемпионат Европы.



«К нескольким неудачным месяцам и странному сезону добавился чемпионат Европы. Я боролся, работал каждый день, чтобы иметь возможность выложиться на все 100% в матчах за «Реал» и сборную Испании, но не всегда всё идёт так, как вы хотите.



Мне больно, потому что я не смогу помочь своей команде на Евро-2020, но в нынешней ситуации мне лучше отдохнуть, полностью восстановиться и быть готовым к следующему сезону. Больно из-за того, что не могу представлять свою страну, но нужно быть честным и искренним.



Желаю своим товарищам по команде удачи и надеюсь, что сборная Испании проведёт отличный чемпионат Европы. Буду болеть за вас дома. Вперёд, Испания!» — написал Рамос на своей странице в «Инстаграме».

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