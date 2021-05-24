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Салах не попал в сборную сезона АПЛ от WhoScored, Кейн признан лучшим игроком чемпионата

Салах не попал в сборную сезона АПЛ от WhoScored, Кейн признан лучшим игроком чемпионата
Михаил Рождественский
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Портал WhoScored представил символическую сборную завершившегося сезона английской Премьер-лиги.

Лучшим футболистом чемпионата со средней оценкой 7,8 стал нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, выигравший бомбардирскую гонку. Вторым стал полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. При этом места в составе на нашлось форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, забившему лишь на один мяч меньше, чем Кейн.

Сборная сезона АПЛ: Мартинес («Астон Вилла»), Ван-Биссака, Магуайр (оба — «Манчестер Юнайтед»), Тарковски («Бёрнли»), Канселу, Марез, Де Брёйне (все — «Манчестер Сити»), Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Грилиш («Астон Вилла»), Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Уоткинс («Астон Вилла»).

Фото: WhoScored

Видео гола, который принёс Кейну звание лучшего бомбардира АПЛ:

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