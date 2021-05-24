Литовская футбольная федерация отменила товарищеские матчи с Беларусью

Генеральный секретарь Литовской футбольной федерации (ЛФФ) Эдгарас Станкявичюс сообщил, что молодёжная и основная сборные страны не отправятся на запланированные контрольные соревнования с белорусскими командами, которые должны пройти в Минске.



«По ситуации на сегодняшний день ни Национальная мужская сборная, ни молодёжь в этих соревнованиях точно не будут участвовать, невзирая на то, что мы подписали с Белорусской федерацией контракт по соревнованиям национальных команд, но действительно слишком рискованно в политическом контексте рисковать сборной, игроками, здоровьем и безопасностью игроков и их семей. В отношении этих двух матчей точно есть план не ехать и не играть, а искать каких-то других соперников», — приводит слова Станкявичюса Obzor.lt.

Новость по теме БАТЭ в пятый раз в истории завоевал Кубок Беларуси