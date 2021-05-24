Президент РПЛ высказался о ситуации с недопуском «Алании» и «Оренбурга»

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался по поводу недопуска «Алании» и «Оренбурга» в элитный дивизион российского футбола.

«Все действовали в соглашении с регламентом. Позиции клубов были направлены нам, хотя они не члены РПЛ. 14 клубов выступили за отстаивание спортивного принципа, но также было вынесено ходатайство о несоблюдении норм сертификации. Решение принято жёсткое, не очень приятное для игроков, но это будет обязывать клубы не только ставить вперёд спортивную составляющую, но думать о стадионе, базе и академии.

Я говорил с «Аланией», и все понимают, что нужно всё довести до ума. «Оренбург» уже не первый раз, с 2018 года там ведутся работы, они на каждый сезон докладывали, что изменят ситуацию. Там не только с вместимостью связано всё. Раздевалки не соответствуют, нет массажных, микст-зону мы как-то сделали, но все соответствия необходимы», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.