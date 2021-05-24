Президент РПЛ рассказал о перераспределении доходов клубов

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о решении перераспределить доходы футбольных клубов, выступающих в элитном дивизионе российского футбола. По словам функционера, это сделано с целью поддержки маленьких клубов.
«Достаточно жаркая была дискуссия. «Ахмат» вышел с рядом вопросов. Не только у нас, но и в других федерациях есть ощущение, что бюджеты сокращаются и есть сложная финансовая ситуация. «Ахмат» сказал пересмотреть вопрос распределения. Практика распределения взята из практик зарубежных лиг. Ранее было 40 на 60. 40 — всем. 60 — по спортивному результату. В доковидный период мы сделали маркетинговый критерий: 20 и 80. В связи с ковидом мы вернулись обратно. Сейчас клубы решили поменять следующий сезон в этом плане и поддержать маленькие клубы, которые получают небольшие средства. 60 — всем, а 40 — по спортивному принципу», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 24 мая 2021
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