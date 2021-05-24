«Спартак» подписал с Виторией контракт на два года

Московский «Спартак» подписал с португальским тренером Руем Виторией соглашение сроком на два года, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Совет директоров ФК «Спартак-Москва» утвердил главным тренером первой команды Руя Виторию. Контракт с 51-летним португальцем подписан на два года», — говорится в сообщении.

Ранее «Спартак» в «Твиттере» анонсировал назначение Руя Витории видеороликом про шахматы.



Последним местом работы Витории был «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.



«Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и выступит в квалификации Лиги чемпионов.