Прядкин объяснил отмену стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал отмену стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ в минувшем сезоне.



«Насколько мне известно, на начальном этапе было предложение провести исследование по ФНЛ и ПФЛ. Инициатива шла от ФНЛ, насколько я знаю, опять же. Далее подключились коллеги из РФС, и они совместно с Hyperclub обсуждали вопросы по совершенствованию нашего футбола. Коллеги попросили оказать нас содействие, мы дважды заказывали подобные исследования, у нас большой архив сформировался. Что-то можно и обновить, но мы шагаем в ногу с реформами. Коллеги просят, чтобы мы уделили этому внимание со стороны клубов, чтобы они поделились мнениями по проблематике футбола. Не думаю, что что-то новое будет для нас, но мы с удовольствием поможем всем.

Стыковые матчи? Клубы попросили отменить, но причем тут работа аналитического агентства? Это привлечение РФС и ФНЛ. Мы провели кучу исследований по реформам. Мы не отказываемся от дополнительной информации по нашей лиге. Посмотрим, что передовые практики нам посоветуют. Отмена не связана с изучением. Коллеги из РФС попытаются совершенствовать ФНЛ и ПФЛ. Клубы поддержали, что как будет заключение по другим лигам – мы утвердим пункт по обмену и пункт с заявкой. Эти два пункта мы позже рассмотрим после работы совместных групп. Дискуссия идёт за обмен и варианты предложены. Дождёмся исследования», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

14 мая, состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором был утверждён регламент стыковых матчей между командами клубов РПЛ и ФНЛ сезона-2020/2021. Согласно регламенту, клубы РПЛ и ФНЛ не будут проводить стыковые матчи по итогам нынешнего сезона.



В следующем розыгрыше РПЛ примут участие «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в Российской Премьер-Лиге, сохранят прописку в высшем дивизионе страны.