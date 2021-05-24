Дасаев: верю, Витория приведёт «Спартак» к чемпионству

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев высказался о назначении на пост главного тренера красно-белых португальского специалиста Руя Витории.

«Не удивился назначению Витории, ведь о его возможном приезде писали достаточно давно. Мне сложно оценить выбор руководства. Да, он трудился в «Бенфике», но я не следил за его работой.



С другой стороны, на следующий год столетие «Спартака» — мы все хотим стать чемпионами. Клуб делает всё для того, чтобы команда боролась за золото. Будем болеть и переживать.



Будем надеяться, что всё будет хорошо. Верю, что Руй приведет «Спартак» к чемпионству в год столетия клуба. Не зря же боссы остановили выбор именно на нём», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.