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Источник: Зарема Салихова вместе с детьми получила гражданство Кипра

Источник: Зарема Салихова вместе с детьми получила гражданство Кипра
Алексей Ласнов
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Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в 2017 году вместе с детьми подавала запрос на получение гражданства Кипра, сообщает телеграм-канал BlackMirror.

Согласно письму, датированному маем 2020 года, Зарема Салихова прошла проверку корректности получения гражданства контролирующими структурами Кипра, о чём ей сообщила сотрудница принадлежащего Федуну фонда.

Ранее стало известно, что Салихова покинула руководящую должность в совете директоров «Спартака» по причине несогласия с деятельностью клуба. В частности, Зарема выразила недовольство выбором главного тренера для команды, процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба.

«Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и выступит в квалификации Лиги чемпионов.

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