Источник: Зарема Салихова вместе с детьми получила гражданство Кипра

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, в 2017 году вместе с детьми подавала запрос на получение гражданства Кипра, сообщает телеграм-канал BlackMirror.

Согласно письму, датированному маем 2020 года, Зарема Салихова прошла проверку корректности получения гражданства контролирующими структурами Кипра, о чём ей сообщила сотрудница принадлежащего Федуну фонда.

Ранее стало известно, что Салихова покинула руководящую должность в совете директоров «Спартака» по причине несогласия с деятельностью клуба. В частности, Зарема выразила недовольство выбором главного тренера для команды, процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба.



«Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и выступит в квалификации Лиги чемпионов.