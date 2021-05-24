«Мы должны довериться боссам «Спартака». Рианчо — о назначении Витории
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал назначение на пост наставника красно-белых португальского специалиста Руя Витории.
«Мы должны довериться боссам «Спартака». Руй Витория хорошо поработал в Португалии, взял всевозможные трофеи вместе с «Бенфикой». Но работа в России — это совсем другое. Адаптация к РПЛ — дело непростое. Ментальность российских футболистов другая. Она не хуже и не лучше — она просто другая. Надеюсь, «Спартак» с Виторией добьётся больших успехов, желаю португальцу всего наилучшего. «Спартак» точно преуспеет, если Руй Витория покажет свои лучшие качества», — сказал Рианчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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