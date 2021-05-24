«Зенит» интересуется Хаканом Чалханоглу из «Милана»

«Зенит» прорабатывает вариант с подписанием полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу. Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией.
«У турка заканчивается контракт с «Миланом», поэтому у «Зенита» есть шанс подписать его на правах свободного агента. Питерцы планируют побороться за хавбека с другими европейскими клубами», — сказал один из источников «Чемпионату».
Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что интерес к Чалханоглу обусловлен тем, что Сергей Семак очень заинтересован в подписании атакующего полузащитника.
Чалханоглу выступает за «Милан» с 2017 года. Ранее он играл за «Байер», «Гамбург» и «Карлсруэ». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.
В марте Чалханоглу вошёл в список лучших потенциально свободных агентов Серии А по версии портала Football Italia.
- 24 мая 2021
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