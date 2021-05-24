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«Жаль, партия началась без королевы». ЦСКА подколол «Спартак» после объявления Витории

«Жаль, партия началась без королевы». ЦСКА подколол «Спартак» после объявления Витории
Максим Хрущ
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Пресс-служба «Спартака» опубликовала ролик про шахматы, который стал анонсом к назначению на пост главного тренера команды португальского специалиста Руя Витории. Красно-белые подписали это видео словами «Партия началась». Данную публикацию в ироничной форме прокомментировала пресс-службы московского ЦСКА, написав «Жаль, что без королевы».

Таким образом, армейцы подкололи «Спартак» по поводу недавнего ухода из совета директоров Заремы Салиховой, которая была не согласна с выбором кандидатуры нового наставника.

Ранее стало известно, что Салихова покинула руководящую должность в «Спартаке» по причине несогласия с деятельностью клуба. В частности, Зарема выразила недовольство выбором главного тренера для команды, процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба.

«Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и выступит в квалификации Лиги чемпионов.

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