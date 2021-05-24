Мостовой: такой показухи, как у Тедеско, от Витории в «Спартаке» ждать не стоит

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал назначение Руя Витории главным тренером красно-белых.

«Сейчас много говорить о Витории сложно. Слышал, что многие скептически к нему относится из-за работы в Катаре, но не стоит обращать на это внимания. Критиковать Виторию рано, а опыт работы в серьёзном чемпионате — Португалии — у него есть. Это неплохой вариант для «Спартака», он работал в «Бенфике» — а в португальских грантах на европейской арене добиваться успеха не так просто.



Чемпионства ждали бы не только от Витории, его ждут от всех. Почему бы ему не взять золото? Наш чемпионат не сложнее Португалии, а их топ-клубы лучше наших. Что касается того, что Витория недостаточно эмоциональный, то это разве плохо? Зидан, дель Боске — они ведь тоже не такие эмоциональные, как Тедеско. Они уже эти эмоции на поле пережили! Уверен, такой показухи, как у Тедеско, от Витории в «Спартаке» ждать не стоит. Он ведь старше, явно с другим менталитетом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.