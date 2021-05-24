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Президент РПЛ рассказал, почему для проведения Суперкубка выбрали Калининград

Президент РПЛ рассказал, почему для проведения Суперкубка выбрали Калининград
Павел Левкович
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Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, по какому принципу был утверждён Калининград в качестве места для проведения матча за Суперкубок России.

«Проверили, где с 2010 года проводились Кубок, Суперкубок и игры сборной. Суперкубок был пять раз в Москве, один раз в Санкт-Петербурге на «Петровском», два раза в Краснодаре, один раз в Нижнем Новгороде и один раз в Ростове. Учитывая, что мы стараемся синхронизировать и не повторяться, совместно с РФС изучили вопрос с будущими матчами сборной, и те варианты и претенденты, которые предлагали свои арены, — они все будут заняты крупными событиями.

«Лужники» проводят сборную, «Волгоград» тоже будет проводить ряд важных матчей, как и мордовский стадион. В Калининграде, кроме Суперкубка, ничего не будет. Клубы обратили внимание на погоду в регионе и отдали своё предпочтение именно им. Решение о месте Суперкубка принимается РФС, потом оно должно быть утверждено», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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