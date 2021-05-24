Президент РПЛ рассказал, почему для проведения Суперкубка выбрали Калининград

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, по какому принципу был утверждён Калининград в качестве места для проведения матча за Суперкубок России.
«Проверили, где с 2010 года проводились Кубок, Суперкубок и игры сборной. Суперкубок был пять раз в Москве, один раз в Санкт-Петербурге на «Петровском», два раза в Краснодаре, один раз в Нижнем Новгороде и один раз в Ростове. Учитывая, что мы стараемся синхронизировать и не повторяться, совместно с РФС изучили вопрос с будущими матчами сборной, и те варианты и претенденты, которые предлагали свои арены, — они все будут заняты крупными событиями.
«Лужники» проводят сборную, «Волгоград» тоже будет проводить ряд важных матчей, как и мордовский стадион. В Калининграде, кроме Суперкубка, ничего не будет. Клубы обратили внимание на погоду в регионе и отдали своё предпочтение именно им. Решение о месте Суперкубка принимается РФС, потом оно должно быть утверждено», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 24 мая 2021
-
20:42
-
20:38
-
20:34
-
20:20
-
20:17
-
20:15
-
19:57
-
19:53
-
19:48
-
19:39
-
19:35
-
19:34
-
19:24
-
19:23
-
19:22
-
19:05
-
18:51
-
18:44
-
18:21
-
18:20
-
18:09
-
17:44
-
17:39
-
17:37
-
17:30
-
17:30
-
17:24
-
17:23
-
17:19
-
17:13
-
16:58
-
16:51
-
16:50
-
16:30
-
16:26