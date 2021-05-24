В Москве прошёл турнир для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты»

В Москве состоялся финальный этап III Всероссийского турнира по мини-футболу для детей из детских домов и школ-интернатов «Игра твоей мечты». В финале победу одержали дети из Неклиновской школы-интерната (Ростовская область), одолевшие сверстников из Митинского детского дома (Тверская область) со счётом 5:2, и теперь ребят ждёт поездка в футбольный лагерь в Сочи.



Всего в финале турнира играло 14 команд, представляющих Республику Карелию, Красноярский край, Ростовскую, Псковскую, Тульскую, Рязанскую, Владимирскую, Калужскую, Тамбовскую и Тверскую области. Всего в соревнованиях приняли участие 52 команды, более 500 детей из детских домов и школ-интернатов из 19 регионов России. Игры региональных этапов соревнований прошли в Туле, Владимире, Калуге, Торжке, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Красноярске.



Финал турнира посетили легендарный тренер «Локомотива» Юрий Павлович Сёмин, который разместил отчёт об этом в своём "инстаграме", и не менее легендарный футболист, победитель Лиги чемпионов и кубка УЕФА Дмитрий Анатольевич Аленичев. Главным организатором соревнований выступает Межрегиональная общественная организация волонтёров «Клуб волонтёров». Соорганизаторами турнира являются РОО «Поддержка (Объединение болельщиков «Спартак» — Supporters group), Клуб болельщиков «Ростсельмаш», БФ «Апрель» и Ротари-клуб «Красноярск-Енисей». Проект поддерживает Фонд президентских грантов.

«Можно со всей уверенностью сказать, что мы сделали детей счастливыми, подарив им незабываемые впечатления. Мы воссоздали неповторимую атмосферу большого футбола. На открытии звучал гимн лиги чемпионов, наши друзья фанаты нарисовали великолепный перформанс, гнали вперед команды мощными зарядами, а кульминацией праздника стали знаменитая We Are the Champions, кубок чемпионов и ливень из конфетти», — сказал директор турнира Антон Стременовский.



В организации турнира приняли участие порядка 300 волонтёров. Это футбольные болельщики и люди разных профессий, готовых бескорыстно посвятить своё свободное время общей цели — подарить детям большой спортивный праздник.